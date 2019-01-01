الكاميرون - حامل لقب الكان في مهمة تاريخية للاقتراب من الفراعنة

نظرة على منتخب الأسود قبل المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019

مشاركة لها مذاق خاص في انتظار المنتخب الكاميروني بأمم إفريقيا 2019، التاريخ يساند الأسود، واللقب الأخير يمنحهم المزيد من القوة، لما لا وهو على حساب أصحاب الأرض والجمهور.

البطولة تعني الكثير لمنتخب عريق، يحمل آمال بلاده للسيطرة بقوة على الساحة الأفريقية، من خلال لقب جديد يضاف لخزائنه.

تاريخ حافل وحاضر مبشر ومستقبل مشرق في انتظار الأسود، لذلك نستعرض أهم ما يخص الكاميرون قبل انطلاق البطولة هذا الصيف.

عملاق إفريقي

يمتلك منتخب الكاميرون تاريخاً حافلاً في البطولات الإفريقية، حيث سبق وأن حصل عليها في 5 مناسبات سابقة.

الأسود فازوا باللقب في أعوام 1984، 1988، 2000، 2002 وأخيراً في 2017 بالنسخة الماضية.

اللقب الأخير له مذاق خاص للكاميرون قبل المجيء لمصر، حيث حصلت عليه من أنياب الفراعنة بالنهائي، في المواجهة التي جمعت بينهما بالجابون.

الفوز بالبطولة على الأراضي المصرية، سيعني ارتفاع رصيد الكاميرون إلى 6 ألقاب، لتصبح على بعد لقب واحد فقط من مصر صاحبة التاريخ الأنجح في الكان.

طريق سهل نحو البطولة

مهمة الأسود لم تكن صعبة في التأهل لأمم إفريقيا، حيث وقع في مجموعته جمعته بكل من المغرب ومالاوي وجزر القمر.

الكاميرون جاءت في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بـ11 نقطة، متأخرة بفارق الأهداف عن المغرب، مقابل 5 نقاط لجزر القمر ومالاوي، في دليل واضح على سهولة المنافسة.

الفريق حقق 3 انتصارات بقيادة مدربه الهولندي كلارينس سيدورف، وتعرض للخسارة مرة وحيدة وتعادل في مباراتين.

سيدورف يبحث عن المجد

بدأ الهولندي مشواره في التدريب للمرة الأولى، مع ناديه السابق ميلان في يناير 2014، طمحاً في تكرار أسطورته كلاعب مع الروسونيري.

التجربة لم تكن كما تمناها سيدورف حيث رحل في نفس الموسم، واستمر بدون عمل لينتقل للدوري الصيني في يوليو 2017.

وكحال مشواره مع ميلان، انتهت الرحلة الصينية سريعاً في ديسمبر، ليخوض تجربة أخرى في ديبورتيفو لاكورونا بفبراير 2018 ولكنها استمرت لعدة أشهر محدودة.

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تسلم سيدورف مهمته مع الكاميرون في أغسطس 2018، ليستمر في مشواره باحثاً عن لقب أول في سجل خالي تماماً من الإنجازات.

صاحب الـ43 عاماً، يفضل اللعب بخطة 4/2/3/1 والتي نجحت بصورة كبيرة في استغلال المواهب الكاميرونية، بمساعدة مواطنه باتريك كلويفرت كمدرب معاون.

جيل مبشر

اعتدنا على سماع أسماء عملاقة ورنانة لمنتخب الكاميرون في السنوات الأخيرة، الأمر يختلف هذه المرة، ولكنه لا يعني ضعف حامل اللقب.

الكاميرون لديها العديد من المواهب المميزة، ربما يأتي أبرزها أندري أونانا حارس أياكس أمستردام الهولندي.

ويضاف أيضاً فينسنت أبو بكر مهاجم بورتو، كليمينت نجيه نجم مارسيليا، تشوبو موتينج مهاجم باريس سان جيرمان، كارل إيكامبي لاعب فياريال.

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أسود الكاميرون ليسوا الأكثر اكتساحاً لكبار أوروبا مثل السنغال والمغرب والجزائر، ولكن بها عناصر تستطيع المنافسة على البطولة.

مجموعة متوازنة

يقع المنتخب الكاميروني في المجموعة السادسة بأمم أفريقيا، حيث تتواجد مع غينيا بيساو، غانا والمنتخب البنيني.

المواجهة الأسهل تأتي أولاً ضد غينيا بيساو في 25 يونيو، قبل الاختبار الصعب أمام غانا في 29 يونيو، ثم ختام المجموعة مع بنين في 2 يوليو.

المجموعة تتشابه كثيراً مع التي وقعت فيها الكاميرون بالتصفيات، تأهلها مع غانا هو الاحتمال الأقرب، ولكن الصدارة لمن؟ هذا ما سيكشف عنه الملعب.