الكاميرون تحاول إعادة نجم ليفربول قبل أمم أفريقيا

اللاعب اختار الابتعاد عن صفوف بطل أفريقيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية أن الاتحاد الكاميروني يسعى لإقناع جويل ماتيب، مدافع ليفربول، بالعودة مجدداً لتمثيل البلاد قبل بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

ماتيب قرر الاعتزال دولياً ولم يلعب مع المنتخب منذ 2015 أي مباراة بسبب مشاكل مع الأجهزة الفنية السابقة بحسب تصريحاته.

وقال موقع "فوتبول 365" إن وفداً من الاتحاد الكاميروني سيقوم بزيارة ماتيب لإقناعه بالعودة من جديد لصفوف أبطال أفريقيا قبل بطولة القارة.

رسميًا - الاتحاد الإفريقي يقرر إعادة نهائي دوري الأبطال

إنفانتينو: شاهدت ما حدث في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأنا حزين جدًا، ولا مبرر لما حد، لن نتدخل في الأمر، إلا إذا طلب الاتحاد الإفريقي ذلك، ومستعدون للمساعدة لكي لا تحدث مثل تلك الأمور مستقبلًا 🗣️ pic.twitter.com/Us2YB9WZMl — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 6, 2019

تقارير: الاتحاد الإفريقي يطلب من الترجي إعادة الميداليات والكأس

وغاب ماتيب عن النسخة الماضية التي تُوج بها الفريق تحت قيادة هوجو بروس بعدما رفض الدعوة الموجهة له من قبل الاتحاد.

وصرح كلارنس سيدورف، مدرب المنتخب، في وقت سابق مع "جول" إن الكاميرون لن تترجى ماتيب وزميله نيكولاس نكولو، مدافع تورينو، للعودة.

ولم تشهد القائمة الأولية للأسود غير المروضة المستدعاة من قبل سيدورف تواجد اسم ماتيب الذي فاز قبل أسبوع بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

وتلع الكاميرون في المجموعة السادسة بأمم أفريقيا بمصر مع كلاً من غينيا بيساو، غانا، وبنين.