الكاميرات تكشف طلبًا غريبًا من بيكيه للاعبي برشلونة أمام فياريال!

قام جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة بدور القائد خلال مباراة فريقه أمام فياريال، والتي أقيمت السبت على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن الجولة 15 من منافسات الدوري الإسباني.

برشلونة حقق فوزًا ثمينًا بنتيجة 2-1 على فياريال، بفضل هدف في الدقيقة 88 سحله ممفيس ديباي.

وفي الوقت الذي ضغط فيه فياريال بحثًا عن التعادل، وجه بيكيه تعليمات إلى لاعبي برشلونة بالسقوط على الأرض وإضاعة الوقت المتبقي من اللقاء.

بيكيه رفع صوته بشكل واضح خلال التعليمات التي ألقاها للاعبي برشلونة، لدرجة أن كاميرات قناة "Moviestar +" التقطت صراخ مدافع "البلوجرانا".

وقال بيكيه للاعبي برشلونة: "يا أولاد، ركزوا، ركزوا أكثر من أي وقت مضى".

وصرخ بيكيه: "الأمر سهل، العبوا بالوقت، لا تتسرعوا، احصلوا على أخطاء، ارموا أنفسكم على الأرض، قوموا بكل شيء، استرخوا، لا يمكننا أن نفقد هذه النقاط الثلاث".

ويبدو أن صراخ بيكيه قد أتى ثماره، خاصة وأن برشلونة خرج بالفوز من ملعب فياريال المعقد، ليحقق "البلوجرانا" الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإسباني تحت قيادة المدرب الجديد تشافي هيرنانديز.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 23 نقطة، ليصعد النادي الكتالوني إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

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