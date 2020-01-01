الكاف يكشف عن الملاعب المرشحة لاستقبال نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

أشار بيان "الكاف" إلى أن القرار النهائي بشأن الملاعب سيعلن في الـ12 من شهر مارس الجاري

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الدول التي طلبت رسميًا استضافة مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية عن العام الحالي 2020.

الاتحاد الإفريقي أصدر بياناً رسميًا أوضح فيه الدول التي قدمت طلب الاستضافة في الفترة المسموحة بين 11 و20 فبراير الماضي.

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وأشار بيان "الكاف" إلى أن القرار النهائي بشأن الملاعب سيعلن في الـ12 من شهر مارس الجاري بعد اجتماع للجنة الطوارئ.

وجاءت الدول التي طلبت استضافة نهائي دوري الأبطال :

الكاميرون- مدينة دوالا- ملعب جابوما

المغرب- الدار البيضاء- ملعب محمد الخامس

تونس- تونس- ملعب رادس

وفيما يخص بطولة كأس الكونفدرالية، فتقدمت دولة وحيدة فقط بطلب استضافة النهائي وهي المغرب في مدينة الرباط وعلى ملعب مولاي عبد الله.

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يُذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد قرر قبل بداية الموسم تغيير نظامي البطولتين عن طريق خوض النهائي من مباراة واحدة وليس مباراتي ذهاب وعودة.