الكارت الأحمر يحرم الشباب من أهم لاعبيه أمام الاتحاد

الشباب سيواجه الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية دون لاعبه.

يستعد فريق نادي الشباب، لمواجهة نظيره الاتحاد، في كلاسيكو الكرة السعودية، بالجولة التاسعة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الشباب سيحل ضيفًا على الاتحاد مساء يوم السبت 29 فبراير الجاري، في تمام التاسعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، بافتتاح الجولة 20 من عمر الدوري.

ويدخل الشباب مباراته أمام الاتحاد المقرر لها يوم السبت، مفتقدًا غياب عبد الله الشامخ، الظهير الأيسر للفريق، بسبب حصوله على كارت أحمر خلال مباراة فريقه أمام ضمك الأخيرة.

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الشامخ حصل على كارت أحمر من حكم مباراة الشباب وضمك، بعد عرقلته لإبراهيم الشنيحي، خلال هجمة خطرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

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وتعادل الشباب مع نظيره ضمك، بهدفين لمثلهما، سجل هدفي الليوث سيباستياو دي فريتاس وعبد الله الزوري، وسجل هدفي ضمك رافاييل كوستا وزيلايا.

ويسعى الشباب لاستعادة نغمة الانتصارات، بالفوز على الاتحاد، في الكلاسيكو المرتقب بينهما، بعد سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق مؤخرًا.