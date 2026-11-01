"الكاحل والركبة في خطر" .. تشخيص صادم لإصابة صيباري

أكد ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، خطورة إصابة إسماعيل صيباري التي تعرض لها في لقاء الكلاسيكر السبت، إذ وصف إصابة اللاعب بالخطيرة، وذلك في تصريحاته للإعلام عقب اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل جانب.

وشوهد صيباري عقب اللقاء يمشي بمساعدة عكازات وهو يغادر الملعب، وتكهن أرون هيكس، مساعد فينسان كومباني الذي أدار المباراة في غيابه كمدير فني للبافاري، بأن الإصابة على مستوى الكاحل فيما يخص المغربي، وأنها إصابة خطيرة.

وقدّم ثامر الشهراني، أخصائي إصابات الملاعب، قراءته الأولية للإصابة التي تعرّض لها المغربي إسماعيل الصيباري، لاعب بايرن ميونخ، خلال مواجهة بوروسيا دورتموند، حيث أشار إلى احتمال وجود إصابة بالغة في أربطة الكاحل قد تصل إلى حدّ التمزق، ولم يستبعد تأثر أربطة الركبة أيضًا.

وفي أول تقييم له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، استند الشهراني في رأيه إلى الكرة التي تلقاها اللاعب خلال المباراة، موضحًا أن الإصابة تبدو بالغة، وأن الضرر الأكبر على الأرجح في الكاحل، دون أن يستبعد تأثر أربطة الركبة.

وتؤكد قراءته خطورة ما طرحه، غير أنه ليس تشخيصًا طبيًا نهائيًا، إذ لا تزال طبيعة الإصابة ومدى الضرر بحاجة إلى فحوصات طبية لتحديد مدى تأثر الأربطة، وما إذا كان الصيباري يواجه بالفعل تمزقًا، وكم يحتاج من الوقت للتعافي والعودة إلى الملاعب.

وتلقّى الصيباري الكرة خلال تعادل بايرن ميونخ 2-2 مع بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، وغادر الملعب في الدقيقة 29 نتيجة لذلك، ليحل ناثانيال براون محله.

وينتظر جماهير بايرن ميونخ والمغرب الآن نتائج فحوصاته الطبية، فطبيعة الإصابة والتوقعات الأولية للشهراني أثارت مخاوف حقيقية، لا سيما أن درجة الخطورة ستحسم موقف الصيباري من المباريات المقبلة ومدة غيابه حال تأكد وجود إصابة في الأربطة.