الكأس الذهبية | بوليسيتش يتألق ويقود الولايات المتحدة لاكتساح ترينداد
هيثم محمد فيسبوك تويتر
عبر المنتخب الأمريكي لربع نهائي الكأس الذهبية بعد انتصاره الكاسح فجر الأحد على ترينداد وتوباجو بسداسية نظيفة.
نجم اللقاء كان لاعب تشيلسي الجديد كريستيان بوليستش الذي سجل هدفاً وصنع آخرين، كما سجل جياسي زارديس ثنائية.
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Highlights of the Game presented by Tequila Camarena@USMNT finishes off the night with a 6-0 win over @TTFootballAssoc #USAvTRI #GoldCup2019 #EstoEsNuestro #ThisIsOurs pic.twitter.com/MMlBXvZ5ja— Gold Cup 2019 (@GoldCup) June 23, 2019
وفي إطار نفس المجموعة الرابعة، فازت بنما بأربعة أهداف مقابل هدفين على جوايانا لتضمن هي الأخرى عبورها لربع النهائي.
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🔵🔴 أتلتيكو مدريد سيضع شرطًا جزائيًا في عقد جواو فيليكس يصل قيمته إلى 350 مليون يورو.— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019
هل سنرى فريق يكسر عقد الجوهرة البرتغالية في المستقبل؟💰 pic.twitter.com/h6pMx5J1ul
الانتصار رفع رصيد الولايات المتحدة وبنما إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، بينما تذيلت ترينداد وجوايانا الترتيب دون نقاط.
ويتقابل المتصدران في الجولة الأخيرة لفك الشراكة على القمة ضمن المجموعة الرابعة لمنافسات الكأس الذهبية.