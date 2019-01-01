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الكأس الذهبية | خيمينيز يعبر بالمكسيك إلى النهائي

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ROBYN BECK
المكسيك الطرف الأول

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

نجحت المكسيك في حجز بطاقتها في نهائي الكأس الذهبية بعد الانتصار على هايتي بهدف مقابل لا شيء في نصف نهائي البطولة فجر الأربعاء.

هدف المباراة الوحيد جاء عبر مهاجم وولفرهامبتون رؤول خيمينيز الذي سجله من ركلة جزاء بالدقيقة الثالثة من الأشواط الإضافية.

المكسيك تعود لنهائي البطولة بعد غياب دام منذ 2015، إذ فشلت في عبور جامايكا في النسخة الماضية وخرجت من نصف النهائي.


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وستلعب المكسيك مع الفائز من الولايات المتحدة الأمريكية وجامايكا فجر الخميس في ناشفيل بأراضي الأولى.

ويقام نهائي المسابقة الأحد المقبل في شيكاجو لتحديد بطل النسخة الحالية التي لُعبت بين ثلاثة بلدان.

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