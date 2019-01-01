الكأس الذهبية | الأمطار توقف مباراة أمريكا وجاميكا ساعتين
مصعب صلاح تابعوه على تويتر
توقفت مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وجاميكا في نصف نهائي بطولة الكونكاكاف بسبب العوامل الجوية.
المباراة تعرضت للتأجيل بعد أن تقدم المنتخب الأمريكي بهدف نظيف وعقب مرور 16 دقيقة فقط.
ورغم أنّ الأجواء كانت جيدة في ملعب نيسان بمدينة ناشفيل الأمريكية، إلا أنّ الأمطار هطلت بغزارة مع رعد وبرق مما دفع اللجنة المنظمة لتأجيل المباراة.
The game was stopped for a lightning delay ⚡️ at the 15th minute#JAMvUSA #ThisIsOurs pic.twitter.com/ZYlhDShP2o— Gold Cup 2019 (@GoldCup) July 4, 2019
وسوف يواجه المنتصر من المباراة نظيره المكسيكي يوم الأحد المقبل في النهائي بمدينة شيكاجو.
وبعد هدوء الظروف المناخية قرر الحكم عودة المباراة بعد ساعتين من التوقف.
We are back! Let's do this! #JAMvUSA #GoldCup2019— Gold Cup 2019 (@GoldCup) July 4, 2019
جدير بالذكر أنّ الولايات المتحدة الأمريكية حققت البطولة في عام 2017 بعد التغلب على جاميكا في النهائي ولديها 6 بطولات في رصيدها، بينما تمتلك المكسيك 10 ألقاب كأكثر من توج بالكأس الذهبية.