القيمة التسويقية تقف في صف الهلال أمام الاتحاد قبل الكلاسيكو الآسيوي

هل يتمكن الاتحاد من الفوز على الهلال؟.. أم الهلال يستمر في طريقه نحو اللقب الآسيوي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كلاسيكو سعودي بنكهة آسيوية، ينتظره الجميع في الخليج العربي والشرق الأوسط لمشاهدته مساء اليوم والذي سيقام على "الجوهرة المشعة" أحد أبرز الملاعب السعودية في الوقت الحالي.

الهلال يحل ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في تمام التاسعة إلا الربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

منافسة قوية على بطاقة نصف النهائي تبدأ من مباراة الذهاب، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب جامعة الملك سعود.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، المقارنة بين الاتحاد والهلال من حيث القيمة التسويقية لكل منهما، واللاعبين الأبرز خلال الفترة الحالية.

الهلال

يتفوق الهلال من ناحية القيمة التسويقية للاعبين، حيث يبلغ قيمة الفريق 45.50 مليون يورو بحسب موقع الاحصائيات ترانسفير ماركت.

ويعد البيروفي آندريه كاريلو الذي يدعم الهلال في القائمة الآسيوية أمام الاتحاد هو الأغلى من الناحية التسويقية بين لاعبي الهلال، حيث تبلغ قيمته 7 ملايين يورو.

الاتحاد

تبلغ القيمة التسويقية للاعبي الاتحاد في القائمة الحالية، 32.35 مليون يورو، أي أقل من قيمة الهلال التسويقية بنحو 12 مليون يورو تقريبًا.

ومن حيث اللاعبين لم يبلغ أي لاعب القيمة التسويقية لكاريلو الأعلى في الهلال، حيث سجل رومارينيو لاعب الاتحاد أعلى قيمة تسويقية بين صفوف العميد بـ4.5 مليون يورو.