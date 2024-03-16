ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في دور الـ8 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر متابعو كرة القدم في إنجلترا متابعة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024، والتي تُعد من أقدم البطولات في إنجلترا والعالم، ولها أهمية كبيرة لكل الفرق الإنجليزية، حيث يتأهل الفائز منها مباشرة إلى الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى منافسة بطل الدوري على درع المجتمع الإنجليزي.

مانشستر يونايتد هو ثاني أكثر الفرق الحاصلة على لقب البطولة بواقع 12 نسخة، والتي كانت آخرها في نسخة 2016، على الرغم من وصوله إلى النهائي في العام الماضي، ولكنه هُزم أمام مانشستر سيتي.

بينما يمتلك ليفربول 8 ألقاب في خزينته، والتي كانت آخرها عام 2022 عندما فاز بها على حساب تشيلسي، علماً بأن الريدز لم يخسر نهائي كأس الاتحاد منذ 12 عاماً، والتي للمفارقة هُزم فيها على يد البلوز.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 17 مارس 2024، على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ الدراجي.

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الكأس الإنجليزية.

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