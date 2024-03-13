ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسبارتا براج في الدوري الأوروبي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسبارتا براج في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهت منافسات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2023-2024 الذي حظى بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ثاني أقوى بطولة للأندية في أوروبا بعد دوري الأبطال.

وبالطبع يُعد ليفربول أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وفي العالم أجمع، ومن المرشحين دائماً للتأهل والمنافسة على دوري أبطال أوروبا، ولكن بسبب إنهائه الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الخامس يشارك في دوري أوروبا.

بالتأكيد الريدز ضمن المرشحين بقوة لحمل لقب البطولة، وهو الفريق الذي يحمل في جعبته ثلاث ألقاب سابقة، وتأهل من دور المجموعات متصدراً المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، واستطاع أن ينتصر في لقاء الذهاب بنتيجة 5-1، ليُسهل بشكل كبير مباراة الإياب.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسبارتا براج في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج في الدوري الأوروبي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وسبارتا براج في الدوري الأوروبي 2023-2024 هو يوم الخميس 14 مارس 2024، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسبارتا براج في الدوري الأوروبي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وسبارتا براج على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة ليفربول ضد سبارتا براج في الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ليفربول ضد سبارتا براج في الدوري الأوروبي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري أوروبا.

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