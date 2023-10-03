ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ذات الأذنين ثاني أقوى بطولة في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد باريس سان جيرمان أكبر الأندية الفرنسية ومن ضمن الأندية العالمية القوية، ودائماً ما يكون مرشحاً لنيل لقب البطولة على الرغم من عدم تحقيقه اللقب من قبل.

على الجانب الآخر يُعد نيوكاسل الفريق الذي حصل على تدعيمات قوية في السنوات القليلة الماضية بعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على النادي، وكانت النتائج مذهلة، حيث استطاع الماجبايز التأهل إلى دوري الأبطال للمرة الرابعة في تاريخهم وبعد غياب دام 20 عاماً.

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وقد جمعتهم القرعة معاً ضمن المجموعة السادسة رفقة ميلان وبوروسيا دورتموند، لتكون مجموعة نارية وتُعد من أقوى وأصعب المجموعات في دوري الأبطال هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 على ملعب سانت جيمس بارك، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الأربعاء 4 أكتوبر 2023 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب ملعب سانت جيمس بارك القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ذات الأذنين.

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