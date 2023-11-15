ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ومالطا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ومالطا في تصفيات يورو 2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تخوض منتخبات أوروبا التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منذ مارس 2023 الماضي، وتُعد بطولة كأس أمم أوروبا من أقوى وأهم البطولات الأوروبية الخاصة بالمنتخبات.

وبالطبع يعرف الجميع قيمة وقوة منتخب إنجلترا والذي يضم الكثير من العناصر القوية التي تضع المنتخب ضمن أهم وأقوى المنتخبات في أوروبا والعالم أجمع، ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة من 6 مباريات خاضها حتى الآن في التصفيات.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ومالطا في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد مالطا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة منتخب إنجلترا ضد مالطا على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على ملعب ويمبلي في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

التاريخ الجمعة 17 نوفمبر 2023 موعد المباراة 22:45 السعودية، 21:45 مصر الملعب ملعب ويمبلي القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد منتخب إنجلترا ومالطا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة إنجلترا ضد منتخب مالطا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات تصفيات يورو 2024