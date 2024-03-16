ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الجولة 29 من الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الدوري الإسباني 2023-2024، وكما هو متوقع فقد حظي لا ليجا بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم.

يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الفرق في إسبانيا وفي العالم أجمع، ودائماً ما يكون مرشحاً لحمل لقب الدوري، ولكن لم تكن بداية البلاوجرانا جيدة، ورغم تعثره في الكثير من المباريات إلا أنه يحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

على الجانب الآخر يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 55 نقطة، ويحاول قدر الإمكان الحفاظ على مركزه والابتعاد عن أتلتيك بيلباو صاحب الـ53 نقطة والذي يحاول جاهداً خطف مركز من المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم الأحد 17 مارس 2024، على ملعب ميتروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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