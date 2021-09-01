ما هي القنوات الناقلة لمباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك في التوقف الدولي في سبتمبر 2021 الذي سيخوض خلاله مباراتين

يستهل المنتخب المصري مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا خلال فترة التوقف الدولي بخوض مباراتين هامتين في دور المجموعات.

منتخب مصر عليه أن يتخطى دور المجموعات باحتلاله المركز الأول، ومن ثم سيُجري الاتحاد الإفريقي قرعة لتحديد منافسه على بطاقة العبور لمونديال قطر.

في سبتمبر الحالي، سيفتقد الفراعنة لأهم عناصرهم على الإطلاق، محمد صلاح، على إثر رفض ليفربول إطلاق سراحه بسبب وضع مصر على القائمة الحمراء لفيروس كورونا في إنجلترا.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معًا كيف يمكنك متابعة مباريات منتخب مصر في تصفيات المونديال.

ما هي مواعيد مباريات المنتخب المصري في سبتمبر 2021؟

البداية لمنتخب مصر ستكون بمواجهة منتخب أنجولا في القاهرة في أولى مباريات دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2022 يوم الأربعاء 1 سبتمبر.

بعد ذلك تسافر كتيبة حسام البدري لمواجهة منتخب الجابون خارج الديار يوم 5 سبتمبر.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات OnTime Sports حصولها على حقوق بث مباريات المنتخب المصري بالكامل سواءً داخل أو خارج مصر في تصفيات كأس العالم 2022.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز، يوفر موقع جول بث مباشر كتابي للمباريات يبدأ قبل انطلاقها بنصف ساعة.

ما هو تردد قنوات OnTime Spots الناقلة لمباريات المنتخب المصري؟

تتواجد قنوات OnTime Sports على قمر النايل سات على التردد الآتي: