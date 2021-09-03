ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية من مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

يخوض منتخب مصر مباراته الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 ضد منتخب الجابون خارج قواعده، وذلك غدًا الأحد 5 سبتمبر 2022.

أوقعت قرعة تصفيات المونديال المنتخب المصري في المجموعة السادسة رفقة الثلاثي ليبيا والجابون وأنجولا، وفي الجولة الأولى فاز الفراعنة وأحفاد المختار.

جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

ما هو موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم 2022؟

موعد مباراة مصر والجابون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 هو غدًا الأحد 5 سبتمبر 2022.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرةً مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والجابون؟

أعلنت شبكة قنوات OnTime Sports حصولها على حقوق بث مباريات المنتخب المصري بالكامل سواءً داخل أو خارج مصر في تصفيات كأس العالم 2022، وستذاع مباراة مصر والجابون على شاشتها.

وإذا لم تتمكن من المشاهدة عبر التلفاز، يوفر موقع جول البث مباشر للمباريات، وعادةً ما يبدأ قبل انطلاقها بنصف ساعة.

ما هو تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباريات المنتخب المصري؟

تتواجد قنوات OnTime Sports على قمر النايل سات على التردد الآتي: