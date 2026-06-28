تنطلق رحلة المغرب نحو تكرار إنجاز النسخة الماضية في كأس العالم بمواجهة هولندا في الدور 32 من البطولة.

المغرب تأهلت في وصافة المجموعة الثالثة بعد التعادل مع البرازيل في الجولة الأولى والفوز على اسكتلندا وهايتي.

أما هولندا، فوصلت إلى دور الـ 32 متصدرة للمجموعة الخامسة بعد التعادل مع اليابان والفوز على السويد وتونس.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة هولندا والمغرب في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة هولندا والمغرب في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة هولندا والمغرب في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو صباح الثلاثاء 30 يونيو 2026 على ملعب "بي في بي إيه" في مدينة مونتيري المكسيكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة فجرًا بتوقيت السعودية، الثانية صباحًا بتوقيت المغرب.

كأس العالم - المراحل الإقصائية بي بي في إيه

ما القنوات الناقلة لمباراة هولندا والمغرب في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 بتعليق جواد بدة وbeIN Max 3 بتعليق حسن العيدروس لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة هولندا والمغرب في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة هولندا والمغرب في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة TOD جواد بدة beIN 4K HDR beIN Max 1 beIN Max 3 حسن العيدروس

التشكيل المتوقع لمباراة هولندا والمغرب في دور الـ 32 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة هولندا ضد المغرب التشكيل المتوقع البدلاء المدرب رونالد كومان التشكيل المتوقع البدلاء المدرب محمد وهبي

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج هولندا والمغرب في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين هولندا والمغرب في المباريات الأخيرة