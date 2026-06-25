الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات قدمت المتعة للمشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخب مصر يواصل مشواره القوي في البطولة ويخوض مباراته المقبلة أمام العراق بهدف تحقيق الفوز وضمان صدارة المجموعة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 هو صباح الأحد 27 يونيو 2026 على ملعب "لومن فيلد".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة صباحًا بتوقيت السعودية ومصر، السابعة صباحًا بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 7 لومن فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR علي محمد علي beIN Max 1 TOD

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 4 حسام عبدالمجيد الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مصر وإيران في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين مصر وإيران في المباريات الأخيرة

ترتيب مصر وإيران في مجموعات كأس العالم 2026