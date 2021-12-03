ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان في كأس العرب 2021؟

يفتح ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة أبوابه لمباراة مصر والسودان في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العرب 2021.

تخطى منتخب مصر نظيره اللبناني بصعوبة في الجولة الأولى بهدفٍ نظيف، سجله محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء، أما منتخب السودان فقد مُني بهزيمة ثقيلة بالأربعة من الجزائر في نفس الجولة.

انفرد ثعالب الصحراء بصدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الفراعنة، وبقي صقور الجديان في قاع المجموعة خلف رجال الأرز.

بالتأكيد يرغب الكثير من عشاق كرة القدم من المحيط للخليج في مشاهدة المباراة، وفي الأسطر التالية نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان.

جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2021

ما هو موعد مباراة مصر والسودان في كأس العرب 2021؟

موعد مباراة مصر والسودان هو يوم السبت 4 ديسمبر 2021 على ملعب 974.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسودان، السابعة بتوقيت قطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورتس مجانًا، والقنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين هي beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2، بجانب الباقة المفتوحة لقنوات الكأس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - السودان السبت 4 ديسمبر 2021،



18:00 مصر والسودان، 19:00 قطر beIN SPORTS 1، 2

AL KASS ملعب 974

ما هو تردد قنوات بي إن سبورت المفتوحة؟

تتواجد قناتي beIN SPORTS HD 1, 2 على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات عبر الترددات التالية..

تردد قناة beIN SPORTS HD 1

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11013 11547 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 2/3

تردد قناة beIN SPORTS HD 2

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11054 11585 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 3/4 2/3

ما هو تردد قنوات الكأس الناقلة لكأس العرب 2021؟

قنوات الكأس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب 2021 متواجدة على الأقمار الصناعية الثلاث نايل سات وعرب سات وسهيل سات، وتردداتها كالتالي..

القمر نايل سات سهيل سات عرب سات التردد 11919 10770 12245 الاستقطاب أفقي أفقي / رأسي رأسي معدل الترميز 27500 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 3/4 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر والسودان؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والسودان عن طريق الحساب الرسمي لقنوات بي إن سبورت، أيضًا عن طريق الموقع الرسمي لقنوات الكأس.

كما يمكنك مشاهدة المباراة من خلال خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول.