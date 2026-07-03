تستمر رحلة المغرب نحو تكرار إنجاز النسخة الماضية في كأس العالم بمواجهة كندا في الدور الـ 16 من البطولة.

المغرب تأهلت في وصافة المجموعة الثالثة بعد التعادل مع البرازيل في الجولة الأولى والفوز على اسكتلندا وهايتي، ثم أطاحت بهولندا بعد التعادل 1-1 وحُسمت المباراة من علامة الجزاء.

أما كندا، فتأهلت عن وصافة المجموعة الثانية ثم أطاحت بجنوب إفريقيا في دور الـ 32.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كندا والمغرب في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة كندا والمغرب في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة كندا والمغرب في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 هو مساء السبت 4 يوليو 2026 على ملعب "إن آر جي" في مدينة هيوستن الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت المغرب.

كأس العالم - المراحل الإقصائية إن آر جي

ما القنوات الناقلة لمباراة كندا والمغرب في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 بتعليق جواد بدة وbeIN Max 3 لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة كندا والمغرب في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة كندا والمغرب في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة TOD جواد بدة beIN 4K HDR beIN Max 1 beIN Max 3 -

التشكيل المتوقع لمباراة كندا والمغرب في دور الـ 16 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة كندا ضد المغرب التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جيسي مارش التشكيل المتوقع البدلاء المدرب محمد وهبي

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نتائج كندا والمغرب في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين كندا والمغرب في المباريات الأخيرة