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كأس العالم
team-logoباراجواي
لينكولن فاينانشال فيلد
team-logoفرنسا
شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وباراجواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
باراجواي ضد فرنسا
باراجواي
فرنسا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وباراجواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

تستمر رحلة فرنسا نحو المنافسة على اللقب في كأس العالم بمواجهة باراجواي في الدور الـ 16 من البطولة.

فرنسا تصدرت مجموعتها التي ضمت السنغال والنرويج والعراق، ثم أقصت السويد من دور الـ32 لتضرب موعدًا في ثمن النهائي أمام باراجواي التي حققت كبرى مفاجآت البطولة بإقصاء ألمانيا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وباراجواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فرنسا وباراجواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة فرنسا وباراجواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 هو تمام منتصف ليل الأحد 5 يوليو 2026 على ملعب "هيوستن".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام منتصف الليل بتوقيت السعودية، الواحدة صباحًا بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
لينكولن فاينانشال فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وباراجواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1  وbeIN Max 2 لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة فرنسا وباراجواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فرنسا وباراجواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلة 
TOD-
beIN 4K HDR
beIN Max 1
beIN Max 2-

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وباراجواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة باراجواي ضد فرنسا

باراجوايHome team crest

4-1-2-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestفرنسا
12
أورلاندو جيل
15
جوستافو جوميز
13
خوسيه كنلي
6
جونيور ألونسو
4
خوان كاسيريس
23
ماتياس جالارزا
8
دييجو جوميز
14
أندريس كوباس
10
ميجيل ألميرون
21
جابرييل أفالوس
19
جوليو إنكيسو
16
مايك ماينان
4
دايوت أوباميكانو
3
لوكاس ديجني
5
جول كوندي
17
ويليام ساليبا
8
أوريلين تشواميني
12
برادلي باركولا
7
عثمان ديمبيلي
11
مايكل أوليسي
14
أدريان رابيو
10
كيليان مبابي

4-2-3-1

فرنساAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوستافو ألفارو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ديدييه ديشامب

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج فرنسا وباراجواي في المباريات الأخيرة

باراجواي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

فرنسا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين فرنسا وباراجواي في المباريات الأخيرة

باراجواي

آخر 3 مباريات

فرنسا

0

انتصار

2

تعادلان

1

انتصار

1

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/3
سجل كلا الفريقين
1/3
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