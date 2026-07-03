تستمر رحلة فرنسا نحو المنافسة على اللقب في كأس العالم بمواجهة باراجواي في الدور الـ 16 من البطولة.

فرنسا تصدرت مجموعتها التي ضمت السنغال والنرويج والعراق، ثم أقصت السويد من دور الـ32 لتضرب موعدًا في ثمن النهائي أمام باراجواي التي حققت كبرى مفاجآت البطولة بإقصاء ألمانيا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وباراجواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فرنسا وباراجواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة فرنسا وباراجواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 هو تمام منتصف ليل الأحد 5 يوليو 2026 على ملعب "هيوستن".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام منتصف الليل بتوقيت السعودية، الواحدة صباحًا بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وباراجواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 2 لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة فرنسا وباراجواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فرنسا وباراجواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة TOD - beIN 4K HDR beIN Max 1 beIN Max 2 -

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا وباراجواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026

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نتائج فرنسا وباراجواي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين فرنسا وباراجواي في المباريات الأخيرة