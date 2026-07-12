ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

مباراة قوية لحساب نصف نهائي كأس العالم 2026 ستجمع كلًا من فرنسا وإسبانيا على ملعب لوس أنجلوس.
كلا المنتخبين تصدرا مجموعتيهما، ووصلت إسبانيا إلى نصف النهائي بعد إقصاء كل من النمسا والبرتغال وبلجيكا في الدور الثاني.
بينما وصل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي بعد إقصاء كل من السويد وباراجواي والمغرب.
وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.
ما موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026؟
موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 هو الثلاثاء 14 يوليو 2026 على ملعب "دالاس".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026؟
سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.
وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 و وbeIN Max 2 و وbeIN Max 3 وbeIN Max 4 بتعليق عربي بجانب قناة 5 beIN Max بتعليق إنجليزي وbeIN Max 6 بتعليق فرنسي.
كيف تشاهد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.
|القنوات الناقلة
|TOD
|beIN 4K HDR
|beIN Max 1
|beIN Max 2
|beIN Max 3
|beIN Max 4