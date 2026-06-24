الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات قدمت المتعة للمشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخبا فرنسا والنرويج يلتقيان في مباراة بعنوان صراع الصدارة في المجموعة التي تضم إلى جانبهما كلًا من العراق والسنغال.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026 هو يوم الجمعة 26 يونيو 2026 على ملعب "جيليت".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR أحمد البلوشي beIN Max 2 TOD

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا والنرويج في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة النرويج ضد فرنسا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ستال سولباكين التشكيل المتوقع البدلاء المدرب G. Stephan

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج فرنسا والنرويج في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين فرنسا والنرويج في المباريات الأخيرة

النرويج آخر مباراتان فرنسا 1 انتصار 0 تعادل 1 انتصار فرنسا 4 - 0 النرويج

النرويج 2 - 1 فرنسا 2 الأهداف المسجلة 5 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2

ترتيب فرنسا والنرويج في مجموعات كأس العالم 2026