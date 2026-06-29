تنطلق رحلة فرنسا نحو الوصول لنهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي حينما يواجه السويد في دور الـ 32.

فرنسا تأهلت في صدارة المجموعة التاسعة بعد الفوز على السنغال والعراق والنرويج وتحقيق العلامة الكاملة.

أما السويد فوصلت إلى المركز الثالث بعد الفوز على تونس والخسارة من هولندا والتعادل مع اليابان.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والسويد في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة فرنسا والسويد في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة فرنسا والسويد في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو صباح الأربعاء 1 يوليو 2026 على ملعب "ميتلايف" في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت السعودية، الواحدة صباحًا بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والسويد في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 بتعليق عصام الشوالي وbeIN Max 4 بتعليق أحمد البلوشي لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة فرنسا والسويد في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة فرنسا والسويد في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة TOD عصام الشوالي beIN 4K HDR beIN Max 2 beIN Max 4 أحمد البلوشي

التشكيل المتوقع لمباراة فرنسا والسويد في دور الـ 32 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة فرنسا ضد السويد التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ديدييه ديشامب التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جراهام بوتر

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات 4 إيزاك هين

نتائج فرنسا والسويد في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين فرنسا والسويد في المباريات الأخيرة