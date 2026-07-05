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مصعب صلاح

القنوات الناقلة لمباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
سويسرا ضد كولومبيا
سويسرا
كولومبيا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب بي سي بليس في فانكوفر الكندية مواجهة تجمع بين منتخب سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

سويسرا نجحت في الفوز على على الجزائر في دور الـ 32 لتصل إلى هذا الدور، بينما فازت كولومبيا بهدف نظيف على غانا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 هو مساء الثلاثاء 7 يوليو 2026 على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية .
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
بي سي بليس

ما القنوات الناقلة لمباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 بتعليق علي سعيد الكعبي وbeIN Max 4 بتعليق محمد بركات لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالمعلق
TODعلي سعيد الكعبي
beIN 4K HDR
beIN Max 2
beIN Max 4محمد بركات

التشكيل المتوقع لمباراة سويسرا وكولومبيا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة سويسرا ضد كولومبيا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مورات ياكين

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • نيستور لورينزو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج سويسرا وكولومبيا في المباريات الأخيرة

سويسرا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

كولومبيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين سويسرا وكولومبيا في المباريات الأخيرة

سويسرا

المباراة الأخيرة

كولومبيا

0

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

1

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/1
سجل كلا الفريقين
1/1
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