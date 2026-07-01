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مصعب صلاح

القنوات الناقلة لمباراة سويسرا والجزائر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
سويسرا ضد الجزائر
سويسرا
الجزائر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة سويسرا والجزائر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر الكندية مواجهة تجمع بين سويسرا والجزائر ضمن منافسات الجولة 32 من كأس العالم 2026.

سويسرا وصلت لدور الـ 32 في صدارة المجموعة الثانية بعد الفوز على كندا والبوسنة بجانب التعادل مع قطر.

أما الجزائر، فرغم الخسارة أمام الأرجنتين في الجولة الأولى انتصرت على الأردن ثم تعادلت مع النمسا.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سويسرا والجزائر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة سويسرا والجزائر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة سويسرا والجزائر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو صباح الجمعة 3 يوليو 2026 على ملعب "بي سي بيليس" في مدينة فانكوفر الكندية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة صباحًا بتوقيت الجزائر.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
بي سي بليس

ما القنوات الناقلة لمباراة سويسرا والجزائر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1  بتعليق حفيظ دراجي وbeIN Max 3 بتعليق أحمد البلوشي لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة سويسرا والجزائر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة سويسرا والجزائر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلة 
TODحفيظ دراجي
beIN 4K HDR
beIN Max 2
beIN Max 4أحمد البلوشي

التشكيل المتوقع لمباراة سويسرا والجزائر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة سويسرا ضد الجزائر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مورات ياكين

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فلاديمير بيتكوفيتش

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج سويسرا والجزائر في المباريات الأخيرة

سويسرا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
12/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
5/5

الجزائر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5
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