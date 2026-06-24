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كأس العالم
team-logoتونس
أروهيد
team-logoهولندا
شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

القنوات الناقلة لمباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
تونس ضد هولندا
تونس
هولندا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات قدمت المتعة للمشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخبا تونس وهولند يلتقيان في مباراة متباينة الأهداف، حيث يستهدف نسور قرطاج تقديم وجه مغاير لما قدموه في المباراتين الأوليين بينما تطمح الطواحين الهولندية لحسم الصدارة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026 هو يوم الجمعة 26 يونيو 2026 على ملعب "أروهيد".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت تونس.

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كأس العالم - المجموعة 6
أروهيد

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 3  لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRعصام الشوالي
beIN Max 3
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة تونس ضد هولندا

تونسHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-3-3

Home team crestهولندا
16
أيمن دحمان
2
علي العابدي
3
منتصر الطالبي
20
يان فاليري
4
عمر الرقيق
13
رانى خضيرة
25
أنيس بن سليمان
10
حنبعل المجبري
8
إلياس سعد
9
حازم المستوري
14
خليل العياري
1
بارت فيربروجين
15
ميكي فان دي فين
6
يان باول فان هيك
4
فيرجيل فان دايك
22
دينزل دومفريس
14
تياني ريندرز
8
ريان جرافنبيرخ
21
فرينكي دي يونج
18
دونيل مالين
11
كودي جاكبو
19
بريان بروبي

4-3-3

هولنداAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هيرفي رينارد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • رونالد كومان

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج تونس وهولندا في المباريات الأخيرة

تونس
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
1/15
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

هولندا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين تونس وهولندا في المباريات الأخيرة

تونس

المباراة الأخيرة

هولندا

0

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

1

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
1/1

ترتيب تونس وهولندا في مجموعات كأس العالم 2026

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