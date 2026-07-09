مباراة قوية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026 ستجمع كلًا من إنجلترا والنرويج على ملعب ميامي.

المنتخب الإنجليزي تصدر مجموعته التي ضمت كلًا من غانا وبنما وكرواتيا، بينما احتل النرويجيون وصافة مجموعة فرنسا والعراق والسنغال.

ثم أقصى المنتخب الإنجليزي في طريقه إلى ربع النهائي كلًا من الكونغو الديمقراطية والمكسيك، بينما أطاح النرويجيون بكل من كوت ديفوار والبرازيل.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إنجلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إنجلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026 هو منتصف ليل الأحد 12 يوليو 2026 على ملعب "ميامي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام منتصف الليل بتوقيت السعودية، الواحدة صباحًا بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - ربع النهائي هارد روك

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3.

كيف تشاهد مباراة إنجلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنجلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة TOD حسن العيدروس beIN 4K HDR beIN Max 1 beIN Max 3 علي محمد علي

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا والنرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة النرويج ضد إنجلترا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ستال سولباكين التشكيل المتوقع البدلاء المدرب توماس توخيل

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نتائج إنجلترا والنرويج في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين إنجلترا والنرويج في المباريات الأخيرة