تنطلق رحلة إنجلترا بحثًا عن التتويج بلقب كأس العالم الغائب منذ 1966 ويبدأ الأدوار الإقصائية بمواجهة الكونغو الديقراطية في دور الـ 32.

إنجلترا تأهلت عن صدارة المجموعة الثانية عشر برصيد 7 نقاط من انتصارين على كرواتيا وبنما وتعادل أمام غانا.

أما الكونغو، فحلت في المركز الثالث خلف كولومبيا والبرتغال بعد تعادل مع رفاق كريستيانو رونالدو وفوز على أوزباكستان وخسارة واحدة أمام لوس كافيتيروس.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو مساء الأربعاء 1 يوليو 2026 على ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المراحل الإقصائية مرسيدس بنز

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 2 لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة TOD beIN 4K HDR beIN Max 1 beIN Max 3

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية التشكيل المتوقع البدلاء المدرب توماس توخيل التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيباستيان ديسابر

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إنجلترا والكونغو الديمقراطية في المباريات الأخيرة