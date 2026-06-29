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مصعب صلاح

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية
إنجلترا
الكونغو الديمقراطية

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

تنطلق رحلة إنجلترا بحثًا عن التتويج بلقب كأس العالم الغائب منذ 1966 ويبدأ الأدوار الإقصائية بمواجهة الكونغو الديقراطية في دور الـ 32.

إنجلترا تأهلت عن صدارة المجموعة الثانية عشر برصيد 7 نقاط من انتصارين على كرواتيا وبنما وتعادل أمام غانا.

أما الكونغو، فحلت في المركز الثالث خلف كولومبيا والبرتغال بعد تعادل مع رفاق كريستيانو رونالدو وفوز على أوزباكستان وخسارة واحدة أمام لوس كافيتيروس.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو مساء الأربعاء 1 يوليو 2026 على ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا الأمريكية.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
مرسيدس بنز

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1  وbeIN Max 2  لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلة
TOD
beIN 4K HDR
beIN Max 1
beIN Max 3

التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية في دور الـ 32 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • توماس توخيل

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيباستيان ديسابر

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إنجلترا والكونغو الديمقراطية في المباريات الأخيرة

إنجلترا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

الكونغو الديمقراطية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5
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