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أحمد مجدي

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
إسبانيا ضد بلجيكا
إسبانيا
بلجيكا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

مباراة قوية لحساب ربع نهائي كأس العالم 2026 ستجمع كلًا من إسبانيا وبلجيكا على ملعب لوس أنجلوس.

كلا المنتخبين تصدرا مجموعتيهما، ووصلت إسبانيا إلى ربع النهائي بعد إقصاء كل من النمسا والبرتغال في الدور الثاني.

بينما وصل المنتخب البلجيكي إلى ربع النهائي بعد إقصاء كل من السنغال والولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الأرض.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026 هو الجمعة 10 يوليو 2026 على ملعب "لوس أنجلوس".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
صوفي

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 .

كيف تشاهد مباراة إسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلة 
TOD-
beIN 4K HDR
beIN Max 1
 

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة إسبانيا ضد بلجيكا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس دي لا فوينتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • رودي جارسيا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إسبانيا وبلجيكا في المباريات الأخيرة

إسبانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/0
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
0/5

بلجيكا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
13/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ المواجهات بين إسبانيا وبلجيكا في المباريات الأخيرة

إسبانيا

آخر 5 مباريات

بلجيكا

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

13

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5
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