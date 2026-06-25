الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات قدمت المتعة للمشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخب إسبانيا يواصل مشواره في البطولة ويخوض مباراته المقبلة أمام أوروجواي بهدف تحقيق الفوز وضمان صدارة المجموعة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وأوروجواي في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إسبانيا وأوروجواي في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إسبانيا وأوروجواي في كأس العالم 2026 هو صباح الأحد 27 يونيو 2026 على ملعب "أكرون".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وأوروجواي في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 4 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة إسبانيا وأوروجواي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا وأوروجواي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR حفيظ دراجي beIN Max 4 TOD

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا وأوروجواي في كأس العالم 2026

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات 4 رونالد أراوخو

10 جيورجيان دي أراسكايتا الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إسبانيا وأوروجواي في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين إسبانيا وأوروجواي في المباريات الأخيرة

أوروجواي آخر مباراتان إسبانيا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران إسبانيا 3 - 1 أوروجواي

إسبانيا 2 - 0 أوروجواي 1 الأهداف المسجلة 5 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 1/2 سجل كلا الفريقين 1/2

ترتيب إسبانيا وأوروجواي في مجموعات كأس العالم 2026