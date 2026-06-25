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كأس العالم
team-logoأوروجواي
أكرون
team-logoإسبانيا
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أحمد مجدي

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وأوروجواي في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
أوروجواي ضد إسبانيا
أوروجواي
إسبانيا

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وأوروجواي في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات قدمت المتعة للمشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخب إسبانيا يواصل مشواره في البطولة ويخوض مباراته المقبلة أمام أوروجواي بهدف تحقيق الفوز وضمان صدارة المجموعة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وأوروجواي في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة إسبانيا وأوروجواي في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة إسبانيا وأوروجواي في كأس العالم 2026 هو صباح الأحد 27 يونيو 2026 على ملعب "أكرون".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 8
أكرون

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وأوروجواي في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 4  لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة إسبانيا وأوروجواي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إسبانيا وأوروجواي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRحفيظ دراجي
beIN Max 4
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا وأوروجواي في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة أوروجواي ضد إسبانيا

أوروجوايHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-1-2-3

Home team crestإسبانيا
23
فيرناندو موسليرا
3
سيباستيان كاسيريس
25
خوان سانابريا
13
جويليرمو فاريلا
16
ماتياس أوليفيرا
20
ماكسيميليانو أروخو
6
رودريجو بينتانكور
5
مانويل أوجارتي
8
فيديريكو فالفيردي
14
أجوستين كانوبيو
21
فيديريكو فينياس
23
أوناي سيمون
22
باو كوبارسي
14
ايميريك لابورت
24
مارك كوكوريلا
12
بيدرو بورو
20
بيدري
16
رودري
10
داني أولمو
21
ميكيل أويارزابال
19
لامين يامال
17
نيكو ويليامز

4-1-2-3

إسبانياAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • مارسيلو بييلسا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • لويس دي لا فوينتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج إسبانيا وأوروجواي في المباريات الأخيرة

أوروجواي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

إسبانيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين إسبانيا وأوروجواي في المباريات الأخيرة

أوروجواي

آخر مباراتان

إسبانيا

0

انتصار

0

تعادل

2

انتصاران

1

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/2
سجل كلا الفريقين
1/2

ترتيب إسبانيا وأوروجواي في مجموعات كأس العالم 2026

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