الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخب ألمانيا يواصل مشواره في البطولة ويخوض مباراته المقبلة أمام الإكوادور وقد ضمن المانشافت صدارة مجموعتهم في البطولة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 25 يونيو 2026 على ملعب "ميتلايف".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR - beIN Max 1 TOD

التشكيل المتوقع لمباراة ألمانيا والإكوادور في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة الإكوادور ضد ألمانيا التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيباستيان بيكاسيسي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جوليان ناجلسمان

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج ألمانيا والإكوادور في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين ألمانيا والإكوادور في المباريات الأخيرة

الإكوادور آخر مباراتان ألمانيا 0 انتصار 0 تعادل 2 انتصاران الإكوادور 2 - 4 ألمانيا

الإكوادور 0 - 3 ألمانيا 2 الأهداف المسجلة 7 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 2/2 سجل كلا الفريقين 1/2

ترتيب ألمانيا والإكوادور في مجموعات كأس العالم 2026