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كأس العالم
team-logoكاب فيردي
إن آر جي
team-logoالسعودية
شاهد على beIN SPORTS MAX
أحمد مجدي

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
كاب فيردي ضد السعودية
كاب فيردي
السعودية

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات قدمت المتعة للمشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخب السعودية يواصل مشواره القوي في البطولة ويخوض مباراته المقبلة أمام كاب فيردي بهدف تحقيق الفوز وضمان التأهل حتى لو من خانة الثوالث.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة المنتخب السعودي ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026 هو صباح الأحد 27 يونيو 2026 على ملعب "إن آر جي".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بتوقيت السعودية، الرابعة صباحًا بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 8
إن آر جي

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 3  لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN 4K HDRعلي سعيد الكعبي
beIN Max 3
TOD

التشكيل المتوقع لمباراة المنتخب السعودي ضد كاب فيردي في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة كاب فيردي ضد السعودية

كاب فيرديHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

5-4-1

Home team crestالسعودية
1
دياس فوزينيا
8
جواو باولو
22
ستيفين موريارا
4
روبرتو لوبيز
3
ديني إديلسون
20
ريان مينديز
10
جاميرو مونتيرو
14
ديروي دوارتي
6
كيفن لينيني
11
جاري رودريجيز
9
جيلسون تافاريس
21
محمد العويس
4
عبدالإله العمري
24
متعب الحربي
3
علي لاجامي
5
حسان تمبكتي
12
سعود عبد الحميد
26
محمد أبو الشامات
10
سالم الدوسري
23
محمد كنو
6
ناصر الدوسري
9
فراس البريكان

5-4-1

السعوديةAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بوبيستا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيورجوس دونيس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج المنتخب السعودي وكاب فيردي في المباريات الأخيرة

كاب فيردي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

السعودية
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ المواجهات بين المنتخب السعودي وكاب فيردي في المباريات الأخيرة

ترتيب المنتخب السعودي وكاب فيردي في مجموعات كأس العالم 2026

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