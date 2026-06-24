الكل يترقب مباريات كأس العالم 2026، كل المنتخبات قدمت المتعة للمشاهدين بكرة قدم رائعة.

منتخب العراق يواصل مشواره في البطولة ويخوض مباراته المقبلة أمام السنغال بهدف تحقيق الفوز وانتظار فرصة صعبة للتأهل.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة العراق والسنغال في كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة العراق والسنغال في كأس العالم 2026؟

موعد مباراة العراق والسنغال في كأس العالم 2026 هو يوم الجمعة 26 يونيو 2026 على ملعب "بي إم أو فيلد".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية والعراق، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 9 بي إم أو فيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة العراق والسنغال في كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 لبث المواجهة.

كيف تشاهد مباراة العراق والسنغال في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة العراق والسنغال في كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN 4K HDR خليل البلوشي beIN Max 1 TOD

التشكيل المتوقع لمباراة العراق والسنغال في كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة السنغال ضد العراق التشكيل المتوقع البدلاء المدرب بابي ثياو التشكيل المتوقع البدلاء المدرب جراهام أرنولد

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج العراق والسنغال في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين العراق والسنغال في المباريات الأخيرة

ترتيب العراق والسنغال في مجموعات كأس العالم 2026