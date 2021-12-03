ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب 2021؟

في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، يواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العرب 2021 على ملعب المدينة التعليمية بقطر.

خسر الأخضر في الجولة الأولى في مفاجأةٍ مدوية من منتخب الأردن بهدفٍ نظيف، كذلك تلقى الفدائي هزيمة ثقيلة من المنتخب المغربي برباعيةٍ نظيفة.

أنهى منتخب المغرب الجولة الأولى في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن النشامى، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بفارق الاهداف عن المنتخب الفلسطيني المتذيل.

بالتأكيد يرغب الكثير من عشاق كرة القدم من المحيط للخليج في مشاهدة المباراة، وفي الأسطر التالية نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين.

كيف يتأهل المنتخب السعودي لدور 16 في كأس العرب 2021؟

ما هو موعد مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب 2021؟

موعد مباراة السعودية وفلسطين هو يوم السبت 4 ديسمبر 2021 على ملعب المدينة التعليمية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القدس عاصمة فلسطين.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين؟

تذاع مباريات كأس العرب 2021 على قنوات بي إن سبورتس مجانًا، والقنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين هي beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2، بجانب الباقة المفتوحة لقنوات الكأس.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فلسطين - السعودية السبت 4 ديسمبر 2021،



22:00 السعودية، 21:00 فلسطين beIN SPORTS HD 1, 2

AlKass HD 1,2 ستاد المدينة التعليمية

ما هو تردد قنوات بي إن سبورت المفتوحة؟

تتواجد قناتي beIN SPORTS HD 1, 2 على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات عبر الترددات التالية..

تردد قناة beIN SPORTS HD 1

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11013 11547 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 2/3

تردد قناة beIN SPORTS HD 2

القمر نايل سات سهيل سات التردد 11054 11585 الاستقطاب أفقي رأسي معدل الترميز 27500 27500 معامل التصحيح 3/4 2/3

ما هو تردد قنوات الكأس الناقلة لكأس العرب 2021؟

قنوات الكأس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب 2021 متواجدة على الأقمار الصناعية الثلاث نايل سات وعرب سات وسهيل سات، وتردداتها كالتالي..

القمر نايل سات سهيل سات عرب سات التردد 11919 10770 12245 الاستقطاب أفقي أفقي / رأسي رأسي معدل الترميز 27500 27500 27500 معامل التصحيح 2/3 3/4 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة السعودية وفلسطين؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية وفلسطين عن طريق الحساب الرسمي لقنوات بي إن سبورت، أيضًا عن طريق الموقع الرسمي لقنوات الكأس.

كما يمكنك مشاهدة المباراة من خلال خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول.