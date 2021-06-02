ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن في تصفيات كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستقبل منتخب السعودية نظيره منتخب اليمن في مباراة عربية خالصة تقام لحساب الجولة السابعة من التصفيات المزدوجة لكأس الأمم الآسيوية وكأس العالم 2022.

ويحتل الأخضر السعودي صدارة ترتيب المجموعة التي تضم أيضًا أوزباكستان وسنغافورة وفلسطين بجوار اليمن، برصيد 11 نقطة، ويحتاج للفوز للابتعاد عن الوصيف أوزباكستان صاحب التسع نقاط.

أما المنتخب اليمني فيأتي في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط وقد انتهت آماله عمليًا في بلوغ الدور المقبل للتصفيات، لكن يظل الديربي العربي محفزًا لأداء مباراة قوية بين الفريقين.

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لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن؟

ستذاع مباراة السعودية واليمن على القنوات السعودية الرياضية، الناقل الحصري لبطولات المملكة ومباريات الأخضر في تصفيات كأس العالم 2022.

وإذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عبر موقع جول من خلال خدمة البث المباشر.

موعد مباراة السعودية واليمن والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القنوات الناقلة السعودية - اليمن السبت 5 يونيو 2021،

24 شوال 1442،

21:00 السعودية واليمن، 22:00 الإمارات KSA SPORTS HD 1

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن؟

هناك مجموعة من الترددات للقنوات الرياضية السعودية الناقلة لديربي الرياض، ويمكن استقبالها على القمرين النايل سات وعرب سات.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح KSA SPORTS HD 1 نايل سات 12418 عمودي 27500 5/6 عرب سات 12015 عمودي 27500 5/6 ياه سات 11746 أفقي 27500 5/6

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة السعودية واليمن عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة السعودية واليمن عبر الإنترنت، فيمكنك متابعتها من خلال الحسابان الرسميان للقنوات الرياضية السعودية على تويتر ويوتيوب.

لكن هناك طريقة أخرى لمتابعة أحداث القمة العربية، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول ، والتي ستتيح لك مشاهدة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.