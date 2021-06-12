ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان في تصفيات كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف المنتخب السعودي منتخب أوزبكستان في المباراة الأخيرة للمنتخبين في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022.

يحتاج الأخضر للتعادل أو الفوز في هذه المباراة لضمان الاحتفاظ بصدارة المجموعة على المنتخب الأوزبكي، فالفارق بينهما هو نقطتين فقط.

حتى وإن خسر المنتخب السعودي، ستكون لديه فرصة جيدة للتأهل لكأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022، وذلك كأحد أفضل الثواني.

جدول مباريات وترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

لكن، ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟ جول يقدم لك الإجابة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان؟

ستذاع مباراة السعودية وأوزبكستان على القنوات السعودية الرياضية، الناقل الحصري لبطولات المملكة ومباريات الأخضر في تصفيات كأس العالم 2022.

وإذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عبر موقع جول من خلال خدمة البث المباشر.

ما هو موعد مباراة السعودية وأوزبكستان؟

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان هو يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 الموافق 5 ذو القعدة 1442 هجريًا، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة السعودية - أوزبكستان الثلاثاء 15 يونيو 2021،

5 ذو القعدة 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات KSA SPORTS HD 1

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان؟

هناك مجموعة من الترددات للقنوات الرياضية السعودية الناقلة لمباراة السعودية وأوزبكستان، ويمكن استقبالها على القمرين النايل سات وعرب سات.

القناة القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح KSA SPORTS HD 1 نايل سات 12418 عمودي 27500 5/6 عرب سات 12015 عمودي 27500 5/6 ياه سات 11746 أفقي 27500 5/6

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة السعودية وأوزبكستان عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في مشاهدة مباراة السعودية وأوزبكستان عبر الإنترنت، فيمكنك متابعتها من خلال الحسابان الرسميان للقنوات الرياضية السعودية على تويتر ويوتيوب.

لكن هناك طريقة أخرى لمتابعة أحداث القمة العربية، وهي خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من موقع جول ، والتي ستتيح لك مشاهدة جميع أحداث اللقاء وستنطلق قبل صافرة البداية بحوالي نصف ساعة.