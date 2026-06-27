يبدأ منتخب البرازيل رحلة الوصول إلى النهائي بمواجهة اليابان في دور الـ 32 من مباريات كأس العالم 2026.

البرازيل تأهلت في صدارة المجموعة الثالثة بعد التعادل مع المغرب في الجولة الأولى والفوز على هايتي وأسكتلندا.

أما اليابان، فوصلت إلى دور الـ 32 عن وصافة المجموعة الخامسة بعد التعادل مع هولندا والفوز على تونس والتعادل مع السويد.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل واليابان في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البرازيل واليابان في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرازيل واليابان في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 29 يونيو 2026 على ملعب "إن آر جي" في مدينة هيوستن الأمريكية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المراحل الإقصائية إن آر جي

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل واليابان في دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 1 وbeIN Max 3 لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة البرازيل واليابان في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل واليابان في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة beIN 4K HDR beIN Max 1 beIN Max 3 TOD

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل واليابان في دور الـ 32 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة البرازيل ضد اليابان التشكيل المتوقع البدلاء المدرب كارلو أنشيلوتي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب هاجيمي مورياسو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البرازيل واليابان في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين البرازيل واليابان في المباريات الأخيرة