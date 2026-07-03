تستمر رحلة البرازيل نحو المنافسة على اللقب في كأس العالم بمواجهة النرويج في الدور الـ 16 من البطولة.

البرازيل تصدرت مجموعتها التي ضمت المغرب واسكتلندا وهايتي، ثم أقصت اليابان من دور الـ32 لتضرب موعدًا في ثمن النهائي أمام النرويج التي تسير بخطى ثابتة في البطولة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 هو الأحد 5 يوليو 2026 على ملعب "نيوجيرسي".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR وbeIN Max 2 لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة TOD - beIN 4K HDR beIN Max 2 -

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة البرازيل ضد النرويج التشكيل المتوقع البدلاء المدرب كارلو أنشيلوتي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب ستال سولباكين

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نتائج البرازيل والنرويج في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين البرازيل والنرويج في المباريات الأخيرة