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أحمد مجدي

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة
كأس العالم
البرازيل ضد النرويج
البرازيل
النرويج

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

تستمر رحلة البرازيل نحو المنافسة على اللقب في كأس العالم بمواجهة النرويج في الدور الـ 16 من البطولة.

البرازيل تصدرت مجموعتها التي ضمت المغرب واسكتلندا وهايتي، ثم أقصت اليابان من دور الـ32 لتضرب موعدًا في ثمن النهائي أمام النرويج التي تسير بخطى ثابتة في البطولة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 هو الأحد 5 يوليو 2026 على ملعب "نيوجيرسي".
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المراحل الإقصائية
ميتلايف

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 من كأس العالم 2026؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN 4K HDR  وbeIN Max 2 لبث المواجهة

كيف تشاهد مباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 من كأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلة 
TOD-
beIN 4K HDR
beIN Max 2
-

التشكيل المتوقع لمباراة البرازيل والنرويج في دور الـ 16 من كأس العالم 2026

التشكيلات المحتملة البرازيل ضد النرويج

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كارلو أنشيلوتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ستال سولباكين

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج البرازيل والنرويج في المباريات الأخيرة

البرازيل
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

النرويج
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ المواجهات بين البرازيل والنرويج في المباريات الأخيرة

البرازيل

المباراة الأخيرة

النرويج

0

انتصار

1

تعادل

0

انتصار

1

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
1/1
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