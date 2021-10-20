ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الأمير عبد الله الفيصل مباراة قوية تجمع بين الاتحاد والشباب في الجولة التاسعة من الدوري السعودي 2021-22.

يحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 17 نقطة، وقد تعادل في المباراة الأخيرة له في الدوري مع نادي ضمك الوصيف بـ15 نقطة.

فيما يقع نادي الشباب في المركز السادس في جدول الترتيب بـ12 نقطة، وفاز في الجولة السابقة على نادي ضمك بثلاثة أهداف دون رد.

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والشباب؟

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والشباب؟

موعد مباراة الاتحاد والشباب هو يوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الشباب؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الشباب مجانًا بتقنية SD عبر الإنترنت عن طريق خدمة شاهد.

كما تستطيع المشاهدة بتقنية HD عن طريق الاشتراك في باقة شاهد VIP.

وتبث المباريات أيضًا عبر قنوات SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD.

كيف تشاهد مباراة الاتحاد والشباب عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي 2022 على شاهد، كذلك متابعتها عن طريق البث المباشر الذي يقدمه جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الشباب الجمعة 22 أكتوبر 2021،

16 ربيع الأول 1443،

20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC

شاهد VIP ملعب الأمير عبد الله الفيصل

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب؟

قناة SSC متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية...