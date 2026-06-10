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كأس العالم
team-logoالمكسيك
Mexico City Stadium
team-logoجنوب أفريقيا
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أحمد مجدي

القنوات الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا

القنوات الناقلة
المكسيك ضد جنوب أفريقيا
المكسيك
جنوب أفريقيا
كأس العالم

تعرف على القنوات الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

الكل يترقب افتتاح كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

وحينما يعلن الحكم البرازيلي ويلتون سيمبايو انطلاق أول صافرة، سيكون منتخبا المكسيك وجنوب إفريقيا جاهزين لبدء نسخة استثنائية من المونديال.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المكسيك وجنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا؟

موعد مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا هو يوم الخميس 11 يونيو 2026، على ستاد أزتيكا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

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كأس العالم - المجموعة 1
Mexico City Stadium

ما القنوات الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN SPORTS HD وbeIN Max 1 وbeIN Max 2 لبث المواجهة بتعليق علي سعيد الكعبي وحفيظ دراجي.

كيف تشاهد افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

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القنوات الناقلةالتعليق
beIN Sports HDحفيظ دراجي
beIN Max 1
beIN Max 2علي سعيد الكعبي
TOD

التشكيل المتوقع لافتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا

التشكيلات المحتملة المكسيك ضد جنوب أفريقيا

المكسيكHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestجنوب إفريقيا
1
خوسي رانجل
2
خورخي سانشيز
5
يوهان فاسكيز
3
سيزار مونتيس
23
خيسوس جاياردو
19
جيلبرتو مورا
6
إريك ليرا
26
برايان جوتيريز
25
روبرتو ألفارادو
9
راؤول خيمينيز
16
خوليان كينيونيس
1
رونوين ويليامس
6
أوبري موديبا
21
إيم أوكون
14
مبكيزيلي مبوكازي
20
خوليسو موداو
11
ثيمبا زواني
7
أوزوين أبوليس
13
يايا سيتول
4
تيبوهو موكوينا
8
تشيبانج موريمي
9
لايل فوستر

4-2-3-1

جنوب إفريقياAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • خافيير أجيري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هوجو بروس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج المكسيك وجنوب إفريقيا في المباريات الأخيرة

المكسيك
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

جنوب إفريقيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين المكسيك وجنوب إفريقيا في المباريات الأخيرة

المكسيك

آخر مباراتان

جنوب إفريقيا

0

انتصار

1

تعادل

1

انتصار

2

الأهداف المسجلة

3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/2
سجل كلا الفريقين
2/2
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