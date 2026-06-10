الكل يترقب افتتاح كأس العالم 2026، كل المنتخبات باتت جاهزة الآن لإمتاع المشاهدين بكرة قدم رائعة.

وحينما يعلن الحكم البرازيلي ويلتون سيمبايو انطلاق أول صافرة، سيكون منتخبا المكسيك وجنوب إفريقيا جاهزين لبدء نسخة استثنائية من المونديال.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المكسيك وجنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

ما موعد مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا؟

موعد مباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا هو يوم الخميس 11 يونيو 2026، على ستاد أزتيكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات.

كأس العالم - المجموعة 1 Mexico City Stadium

ما القنوات الناقلة لافتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا؟

سوف يتم نقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية التي تملك حقوق مباريات كأس العالم 2026.

وخصصت الشبكة قنوات beIN SPORTS HD وbeIN Max 1 وbeIN Max 2 لبث المواجهة بتعليق علي سعيد الكعبي وحفيظ دراجي.

كيف تشاهد افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق TOD.

القنوات الناقلة التعليق beIN Sports HD حفيظ دراجي beIN Max 1 beIN Max 2 علي سعيد الكعبي TOD

التشكيل المتوقع لافتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا

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نتائج المكسيك وجنوب إفريقيا في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين المكسيك وجنوب إفريقيا في المباريات الأخيرة