القنوات الناقلة المفتوحة المجانية لمباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك في كأس لوسيل بين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري

في احتفالية من نوع خاص، تقام مباراة تجمع بين الهلال السعودي والزمالك المصري، في افتتاح ملعب لوسيل الذي يستضيف منافسات بطولة كأس العالم 2022.

اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن مشاريع ومبادرات كأس العالم 2022، كشفت في أغسطس الماضي عن تنظيم مباراة تجمع بين بطلي الدوري المصري والسعودي على الأراضي القطرية، في افتتاح ملعب "لوسيل" أكبر ملاعب مونديال قطر.

صحيح أن المواجهة بين الفريقين العربيين الكبيرين ودية في المقام الأول، لكن بالتأكيد فإن الفوز بالكأس يعد أمرًا هامًا للفريقين بالنظر إلى أن كل العيون ستكون مسلطة على المباراة.

وفي التقرير التالي، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل 2022.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل؟

ستقام مباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل يوم الجمعة 9 سبتمبر 2022، في قطر.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل؟

أعلنت قناة الكأس القطرية إذاعة مباريات كأس لوسيل بين الزمالك والهلال عبر شاشتها المفتوحة.

كما أعلنت شبكة قنوات beIN Sports أيضًا عن إذاعة المباراة عبر قناتها المفتوحة للجمهور العربي.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الزمالك - الهلال الجمعة 9 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر beIN Sports /

AlKass لوسيل

ما هو تردد قناة الكاس المفتوحة؟

يتم بث قنوات الكاس القطرية عبر عدد من الأقمار الصناعية، مثل نايل سات، وعرب سات، وسهيل.

القمر التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11920 أفقي (H) 27500 5/6 عرب سات 12245 عمودي (V) 27500 3/4 سهيل سات 10770 أفقي (H) 27500 3/4

ما هو تردد قناة beIN Sports المفتوحة؟

يتم بث قنوات beIN Sports المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية، مثل نايل سات، وعرب سات، وسهيل.