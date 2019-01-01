القنصلية السعودية بالأسكندرية تستضيف بعثة الهلال

الهلال سيواجه الاتحاد السكندري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

استضافت القنصلية السعودية في مدينة الأسكندرية، مأدبة عشاء لبعثة نادي الهلال السعودي، المتواجدة هناك، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المصري.

الاتحاد السكندري سيستضيف الهلال مساء يوم الأثنين، بإياب دور الربع نهائي ببطولة كأس زايد للأندية، على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صور استقبال القنصلية السعودية لبعثة الزعيم.

📃 أقامت القنصلية السعودية في الاسكندرية مأدبة عشاء لبعثة #الهلال ، سلّم بعدها عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق الأستاذ "سليمان الهتلان"، والمشرف العام على إدارة كرة القدم الأستاذ "فهد المفرج" درعًا تذكاريًا لنائبي القنصل الأستاذ "حاكم الدويش"، والأستاذ "سلطان الحربي" pic.twitter.com/4hZ28QUxBn — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 24, 2019

وجاء نص تغريدة الهلال كالآتي:

(أقامت القنصلية السعودية في الاسكندرية مأدبة عشاء لبعثة الهلال، سلّم بعدها عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق الأستاذ "سليمان الهتلان"، والمشرف العام على إدارة كرة القدم الأستاذ "فهد المفرج" درعًا تذكاريًا لنائبي القنصل الأستاذ "حاكم الدويش"، والأستاذ "سلطان الحربي").

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال والاتحاد السكندري، قد انتهت لصالح الزعيم بثلاثة أهداف دون رد، ليضع قدمًا في نصف النهائي.