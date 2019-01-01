القمة 118 - أزارو وعمر السعيد يقودان هجوم الأهلي والزمالك

لا تغييرات في التشكيلين عن مواجهتي المقاولون والإسماعيلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، تشكيل فريقه الذي سيخوض لقاء القمة 118 أمام الزمالك، بالجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

المباراة تعد تحصيل حاصل، حيث حسم الشياطين الحمر اللقب لصالحهم بعد التغلب على المقاولون العرب في الجولة قبل الأخيرة بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وفضل الأوروجوياني استمرار بقاء الثنائي أحمد فتحي وحسام عاشور على مقاعد البدلاء، على أن يشارك محمد هاني وحمدي فتحي بدلًا منهما.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - حسين الشحات - وليد سليمان - رمضان صبحي.

الهجوم: وليد أزارو.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي - حسام عاشور - صالح جمعة - جونيور أجايي - مروان محسن.

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أما تشكيل الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، فاعتمد هو الآخر على نفس التشكيل، الذي فاز به في المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمود علاء – حمدي النقاز.

الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي – طارق حامد.

الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن.

الهجوم: عمر السعيد

بينما تضم مقاعد البدلاء: عمر صلاح – أيمن حفني – محمود حمدي "الونش" – محمود عبد العزيز "زيزو" – أحمد مدبولي – محمد عبد السلام – محمد عنتر – حميد أحداد.

يذكر أن الأهلي يدخل المباراة وفي رصيده 77 نقطة، بينما يحل الأبيض ثانيًا بـ72 نقطة.