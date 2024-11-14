القمة العالمية لكرة القدم 2024 بالرياض.. السعودية في قلب تحول الساحرة المستديرة

نحو قيادة العصر الجديد للساحرة المستديرة..

مع تحول الاهتمام العالمي نحو التطور السريع لصناعة كرة القدم، تتجه كل الأنظار إلى المملكة العربية السعودية، والقمة العالمية لكرة القدم (WFS) آسيا 2024 القادمة، والمقرر عقدها يومي 2 و3 ديسمبر في مركز الملك عبد الله المالي.

هذا الحدث المرتقب للغاية، والذي يُعقد بالشراكة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) وSMC، يشير إلى لحظة محورية في نمو كرة القدم في المنطقة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التحويلية.

وبعد نجاح الحدث الافتتاحي لعام 2023، والذي شهد تجمع أكثر من 1500 من قادة الصناعة في جدة، تعد قمة هذا العام بعرض أكبر وأكثر طموحًا.

ومع أكثر من 2000 مندوب متوقع، ستكون القمة العالمية لكرة القدم في آسيا 2024، منصة رئيسية للمديرين التنفيذيين واللاعبين ووسائل الإعلام وقادة الفكر، للمشاركة في مناقشات رفيعة المستوى حول مستقبل كرة القدم وتأثيرها على الاقتصادات والثقافات والمجتمعات.

ثورة كرة القدم السعودية: قيادة عصر جديد

كان صعود المملكة العربية السعودية في الساحة العالمية لكرة القدم أمرًا رائعًا، فإن النهج الاستباقي للمملكة، والذي تجسد في النمو السريع للدوري السعودي للمحترفين، يوضح طموحها لإعادة تعريف كرة القدم كصناعة مدفوعة بالإعلام ومدعومة بالتكنولوجيا.

ويتماشى هذا المنظور الفريد بسلاسة مع مهمة قمة كرة القدم العالمية لتسليط الضوء على كرة القدم كمحفز للابتكار والنمو.

وستتاح للحاضرين الفرصة لتجربة التزام المملكة بإعادة تشكيل مشهد كرة القدم بشكل مباشر، حيث تؤكد القمة على موضوعات أساسية، مثل: تكامل تكنولوجيا كرة القدم، وابتكار مشاركة المشجعين، والاستدامة في كرة القدم، ونمو كرة القدم النسائية، وبرامج تنمية الشباب.

شبكات لا مثيل لها.. رؤى متطورة.. وفرص عمل

بالإضافة إلى تقديم مناقشات المائدة المستديرة الحصرية، وأحداث التواصل المعززة، وعشاء احتفالي للاحتفال بجوائز WFS، ستعمل القمة كحلقة وصل للمحترفين لإقامة شراكات طويلة الأجل، وستقدم فوتبول كو أيضًا جائزة خاصة لكرة القدم النسائية.

وتستند القمة أيضًا إلى الخطط الطموحة للمملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 ورؤية 2030، مما يخلق منصة لا تعرض فقط المتحدثين من الدرجة الأولى وقادة صناعة كرة القدم، ولكنها تفتح أيضًا الأبواب للشركات التي تتخذ من السعودية مقرًا لها للتواصل مع شركاء عالميين.

القمة العالمية لكرة القدم 2024: كن جزءًا من مستقبل كرة القدم

سواء كنت مديرًا تنفيذيًا للنادي، أو مبتكرًا تقنيًا، أو متخصصًا في وسائل الإعلام، أو أحد أصحاب المصلحة في النظام البيئي لكرة القدم، فإن حضور القمة العالمية لكرة القدم آسيا 2024 يوفر فرصة فريدة للشهادة والمشاركة في الحوار الذي يشكل مستقبل كرة القدم.

إن الرؤية الجريئة للمملكة العربية السعودية تعمل على تحويل الرياضة، وتقديم مثال في التنمية الشعبية، واعتماد التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز الشمولية مع نمو كرة القدم النسائية.

ضع علامة في تقويمك ليومي 2 و3 ديسمبر/ كانون الأول، حيث تصبح الرياض مركزًا لكرة القدم العالمية.

انضم إلينا في قمة كرة القدم العالمية 2024 لتكون جزءًا من هذا التحول