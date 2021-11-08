القضاء على "الأبقار المقدسة".. أول مهام تشافي في برشلونة

عاد تشافي هيرنانديز إلى برشلونة بعد ست سنوات ونصف من رحيله، لكن هذه المرة في منصب المدير الفني للفريق ويبدو أنه حدد بالفعل أولى مهامه.

تشافي وصل إلى ملعب "كامب نو" اليوم وسط حضور جماهيري محدود في المدرجات للترحيب به، وذلك في حفل تقديمه مدربًا جديدًا للنادي الكتالوني.

تشافي الذي قضى 24 عاما كلاعب داخل أسوار البلوجرانا، خرج ليعتزل داخل السد القطري، ومعهم بدأ أولى مهامه التدريبية، ليعود من جديد إلى برشلونة كمدرب.

ما هي مهام تشافي الأولى؟











ظهر تشافي اليوم في معقل الفريق الكتالوني رفقة زوجته، وجوان لابورتا رئيس برشلونة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة

من أجل المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه.

تشافي وجه أغلب كلامه اليوم للجماهير لكنه تحدث أكثر من مرة عن القواعد والانضباط وأكد حتى خمس مرات "أنه يجب إعادة الانضباط للفريق الأول".

كيف سيعيد تشافي الانضباط للفريق؟



نشرت "ماركا" تقرير لها للإجابة عن هذا السؤال، وقالت أن منذ مغادرة لويس إنريكي، بدأ الالتزام بالقواعد الداخلية في الاختفاء بطريقة تدريجية حتى وصل إلى وقت كان فيه الجميع يفعلون ما يريدون.

على سبيل المثال، إذا بدأ التدريب في الساعة 11، كان هناك لاعبون "الأبقار المقدسة" لا يأتون في الميعاد المحدد وكانوا يتخلفون وكان يضطر المدرب وباقي الفريق في انتظارهم، على عكس ما كان يحدث في الماضي إذا حدد المدرب الوقت، لا ينتظر أي لاعبًا والتدريب يبدأ على الفور.

العادة الثانية وهو موضوع الغذاء قبل سنوات، كان الفرقة بأكملها تتناول وجبة الإفطار معًا قبل التدريب بالإضافة إلى وجبة ما بعد التمرين، أما الآن فالبعض يتناول الوجية والبعض الآخر لا يأكل شيء ولا يهتم للأمر.

ويبدو أن هذا الأمر سيكون الخطوة الأولى لتشافي لإصلاح وضع الالترام في الفريق داخليًا والذي بالطبع له دور على ما يحدث على أرض الملعب.

الجدير بالذكر أن برشلونة بعد التوقف الدولي يستعد لديربي المدينة مع إسبانيول، المباراة التي سينتظرها الكثير لأنها ستكون الأولى لتشافي في قيادة البلوجرانا.



























