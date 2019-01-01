القضاء الفرنسي يحسم قضية قرصنة "بي إن" و"عربسات" يصدر بيانًا رسميًا

أزمة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب قرصنة قنوات "بي إن سبورتس"

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن القضاء الفرنسي، اليوم الأحد، عن حكمه في القضية الخاصة والمرفوعة من جانب قنوات "بي إن سبورتس" ضد منظمة الاتصالات الفضائية العربية "عربسات" بسبب "بي أوت كيو".

ورفض القضاء الفرنسي ما جاء في شكوى بي إن سبورتس بأن منظمة "عربسات" لها علاقة بقنوات بي أوت كيو الذي يسطو على حقوق القنوات القطرية.

وأكدت التقارير أن القضاء الفرنسي حّمل الجانب القطري بدفع كامل النفقات وفرض بعض الغرامات عليه عقب التأكد أنه ليس هناك علاقة بين "عربسات" وقنوات بي أوت كيو.

وأصدرت "عربسات" بيان رسمي عقب حكم المحكمة الفرنسية تؤكد فيه على سلامة موقفها كما جاء في نتيجة الاتهامات الأخيرة.

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وسادت في الفترة الأخيرة أزمة بين قنوات "بي إن سبورتس" ومنظمة "عربسات" بسبب استيلاء قنوات "بي أوت كيو" على حقوق القنوات القطرية.