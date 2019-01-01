القضاء الإسباني يغرم راموس ربع مليون يورو لانتهاكه قوانين قطع الأشجار

قائد ريال مدريد سيرخيو راموس يتعرض للغرامة بسبب قطع الأشجار غير القانوني

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تم تغريم قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرخيو راموس مبلغ 250000 يورو بسبب قطع الأشجار غير القانوني.

ووافقت الجلسة العامة لمحكمة ألكوبينادس على جلسة غير عادية اليوم الجمعة على فرض غرامة قدرها ربع مليون يورو على راموس.

وقام راموس بقطع أشجار أثرية، منها أشجار البلوط التي يمتد عمرها لـ 80 عامًا وأشجار أخرى خلال أجازته قبل الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019

ويحظر القانون قطع هذه الأشجار الموجودة في المناطق الخضراء التي تحددها المدن الإسبانية، مما استوجب تغريمه هذا المبلغ.

ويعد ما قام به سيرخيو راموس انتهاكًا خطيرًا للقانون رقم 8 والصادر عام 2005 بشأن تعزيز المناطق الخضراء في العاصمة مدريد.

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يذكر أن سيرخيو راموس قد انضم إلى المعسكر التحضيري المقام في كندا الخاص باستعداد ريال مدريد للموسم الجديد.