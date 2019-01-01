القبض على لصوص حاولوا سرقة أوزيل وكولاسيناك

تعرف على ما حدث مع أوزيل وكولاسيناك

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أعلنت السلطات الإنجليزية القبض على شابين حاولا سرقة ثنائي أرسنال سياد كولاسيناك ومسعود أوزيل.

ثنائي المدفعجية تعرض لمحاولة سرقة حينما هجم عليهما اثنين حاملين للأسلحة البيضاء يوم 25 يوليو الماضي.

وذكرت السلطات أنّه تم إلقاء القبض على أشلي سميث، 30 عامًا، وجوردان نورثوفر، 26 عامًا، بتهمة محاولة سرقة أوزيل وكولاسيناك.

وأوضحت أنّ سميث سوف يُعرض على المحكمة يوم 3 أكتوبر المقبل بينما نورثوفر سوف يظهر في المحكمة اليوم، 25 سبتمبر.

وكان كولاسيناك قد نشر تغريدة الأسبوع الماضي يتحدث فيها عن الأزمة التي عاشها بعد محاولة سرقته والتي أثرت على مردوده في تدريبات الفريق.

جدير بالذكر أنّ الجانرز انتصر بخماسية نظيفة على نوتنجهام فورست في كأس كاراباو مساء أمس، الثلاثاء.